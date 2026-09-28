Racha de accidentes de tránsito durante el fin de semana

Un motociclista falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la calle antigua a Tonacatepeque, a la altura del Liceo Cristiano en Soyapango.

Según información preliminar, dos personas se conducían en una motocicleta cuando, al tomar una curva, perdieron el control, invadieron el carril contrario y colisionaron con un vehículo tipo sedán. Ambos resultaron con lesiones de gravedad.

Al lugar llegaron elementos de Comandos de Salvamento, quienes atendieron a las víctimas. Una de ellas fue trasladada a un centro asistencial; sin embargo, el conductor de la motocicleta sufrió un trauma craneoencefálico severo y un paro cardiorrespiratorio, por lo que falleció en el lugar.

Otro accidente se registró en la 24 avenida norte, en la entrada principal del mercado la Tiendona en San Salvador. En este caso, un motociclista impactó contra la parte trasera de un pickup que se encontraba estacionado.

Además, una joven motociclista resultó politraumatizada tras ser embestida por un vehículo en el kilómetro 3.5 de la carretera Troncal del Norte, en las cercanías de la colonia San Joaquín.

Según información de los Cuerpos de Socorro, la joven circulaba sobre su carril cuando un vehículo tipo sedán la arrolló. Tras el impacto, perdió el control y colisionó contra la valla de seguridad de la carretera.

En otro percance vial, registrado en el kilómetro 9.5 de la carretera Troncal del Norte, en las cercanías de la refinería, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados.

Uno de los afectados explicó que, cuando realizaban un cambio de carril, un vehículo tipo pickup los impactó. Parte de la motocicleta quedó atrapada debajo del automotor.

También, una pareja de esposos resultó lesionada tras volcar en el vehículo tipo sedán en el que se conducían. El accidente ocurrió en el kilómetro 4.5 de la carretera Troncal del Norte, en el sector de Las Macetas, Ciudad Delgado.

Los afectados señalaron que, al llegar a una curva, un perro se les cruzó en el camino. Al intentar esquivarlo, perdieron el control del vehículo y volcaron aparatosamente.