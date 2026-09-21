Racha de accidentes de tránsito deja varios lesionados

Cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido en el bulevar Venezuela, en el barrio Lourdes, en San Salvador.

De manera preliminar, se conoció que el conductor del microbús habría perdido el control de la unidad debido a las condiciones de la calzada, por lo que invadió el carril por el que circulaba un vehículo tipo sedán.

En otro siniestro vial, el conductor de un vehículo particular resultó con una crisis hipertensiva tras volcar en el bulevar San Bartolo, en el sector de la carretera de Oro, en Ilopango.

Según el conductor, una complicación de salud y la somnolencia provocaron que perdiera el control del vehículo, invadiera el carril contrario y colisionara contra los separadores viales, tras lo cual el automóvil volcó.

Además, tres personas que se conducían en dos motocicletas resultaron lesionadas en el cruce de la calle 5 de noviembre y la 10ª avenida norte. Según testigos, una de las motocicletas realizó un giro indebido, lo que provocó el choque. Comandos de Salvamento brindó atención a los afectados. Uno de ellos fue trasladado hacia el hospital Zacamil.

Mientras que en la avenida Juan Bértiz, de Ciudad Delgado, un motociclista quedó gravemente lesionado luego de chocar contra un carro particular. De acuerdo con las versiones, el percance ocurrió cuando el automovilista pretendía ingresar a un pasaje y, al no percatarse de la moto, terminó impactándola.

La distracción del conductor se mantiene como la principal causa de accidentes de tránsito en el país, según el observatorio de seguridad vial, con un saldo de 4,299 siniestros viales y más de 2,500 lesionados. Le sigue la invasión de carril, que ha provocado 3,398 accidentes y más de 2,600 personas lesionadas.