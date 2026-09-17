Racha de accidentes de tránsito deja varios lesionados

Un motociclista resultó lesionado en la avenida Bernal en las cercanías del hospital Militar, luego que un camión lo impactará. Comandos de Salvamento estabilizó a la víctima y luego lo trasladó al hospital Zacamil.

En otro caso similar, un motociclista se accidentó y resulto con lesiones. El hecho ocurrió sobre la carretera que conecta Sonsonate con Santa Ana, específicamente en la zona conocida como El Canelo.

En otro accidente vial dos personas sufrieron una crisis nerviosa en el km 58, carretera que de Zacatecoluca conduce hacia Usulután al cuando al perder la visibilidad por la lluvia perdieron el control del vehículo.

En lo que va del 2026 el observatorio de seguridad vial ha registrado más de 15,900 accidentes de tránsito dejando a más de 11,200 lesionados y 1,028 fallecidos.