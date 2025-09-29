Un anciano de 72 años de edad murió tras ser atropellado en el kilómetro 23 de la autopista a Comalapa, según testigos, la victima intentaba cruzarse la arteria cuando fue embestido por un vehículo, a pesar de los trabajos de reanimación del personal de Comandos de Salvamento, perdió la vida.

Y siempre en la autopista a Comalapa, pero en las inmediaciones de la colonia 10 de octubre en San Marcos, otro hombre que también trataba de cruzarse la vía fue atropellado por una motocicleta, ambos resultaron con varias lesiones tras el percance vial, por lo que fueron trasladados a un centro médico.

Otro siniestro registrado a la altura del kilómetro 10 siempre en San Marcos, otro motociclista resulto con lesiones tras el intento de un vehículo de rebasarlo, ocasionando que impactará con el arriate, Comandos de Salvamento lo trasladó a un hospital.

El intento de esquivar un bache sobre la carretera Troncal del Norte, hizo que esta persona perdiera el control de su moto e impactará contra el separador del paso a desnivel en Apopa.

Mientras que, en el occidente del país, dos personas resultaron lesionadas en Acajutla, Sonsonate, una de las victimas quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo por lo que se necesitó equipo hidráulico para su liberación, luego de estabilizarlos en la escena fueron trasladados a un centro médico por el personal de socorro.

Otro hecho se registró en la avenida Los Andes en cercanía al bulevar Los Héroes de San Salvador, según testigos una joven que salía de un bar corrió para cruzarse la arteria sin percatarse del flujo vehicular en el sector, cuando fue impactada por un vehículo, fue traslada a un centro asistencial por las lesiones que presentaba.