¿Existe el diablo? Esa fue la pregunta que les hace a algunos salvadoreños.

La existencia del diablo ha sido una interrogante que ha acompañado a la humanidad durante siglos, sin embargo, el tema vuelve a generar debate tras la publicación del libro el diario íntimo del papa Francisco, en el que se revela que el pontífice habría tenido tres encuentros con el demonio y que, en una de esas ocasiones, incluso lo habría escuchado hablar. En vida, Francisco también se refirió al diablo en distintas oportunidades.

Desde una perspectiva social, la figura del diablo ha estado presente en distintas culturas y épocas, asociada con la representación del mal y como un contraste frente al bien, así lo explica el sociólogo Walter Fagoaga.

Por su parte, desde la perspectiva del cristianismo evangélico, el diablo no es solamente una figura simbólica, sino una fuerza maligna que representa una lucha espiritual constante. Esta se manifiesta, por ejemplo, en la resistencia a las tentaciones, la prevención del pecado y el cumplimiento de las enseñanzas bíblicas.

De acuerdo con la encuesta religión global 2023, de IPSOS, el 41% de los adultos consultados en 26 países cree en la existencia del diablo y el infierno. El estudio también señala que la generación Z registra 19 puntos porcentuales más de creencia que los adultos mayores, una diferencia que también se observa en otras creencias relacionadas con figuras sobrenaturales.