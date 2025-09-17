¿Quién debe tomar la iniciativa en una relación: él o ella? Esa fue la pregunta central de un encendido debate donde las posturas oscilaron entre tradición y cambio cultural.

Para algunos, la mujer puede dar el primer paso sin que esto afecte la dinámica amorosa, mientras otros defendieron que el hombre debe mantener ese rol histórico.

Los participantes coincidieron en que la pandemia aceleró transformaciones sociales y que la comunicación abierta se convierte en la clave para definir expectativas dentro de la pareja.