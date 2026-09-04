¿Qué tan preparados están los abogados para prevenir el lavado de dinero en El Salvador?

La Corte Suprema de Justicia evaluó a abogados y notarios para medir su preparación en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros.

El estudio registró un nivel de cumplimiento intermedio superior al 67%. La evaluación se realizó en abril de este año mediante un formulario digital habilitado por la institución, en el que participaron más de 26 mil abogados y notarios.

Según las autoridades, la mayoría de los profesionales conoce las leyes relacionadas con estos controles y muestra disposición para aplicarlas en sus oficinas y trámites.