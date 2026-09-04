¿Qué tan preparados están los abogados para prevenir el lavado de dinero en El Salvador?

Más de 26 mil profesionales participaron en una evaluación realizada en abril de este año.

La Corte Suprema de Justicia evaluó a abogados y notarios para medir su preparación en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros.

El estudio registró un nivel de cumplimiento intermedio superior al 67%. La evaluación se realizó en abril de este año mediante un formulario digital habilitado por la institución, en el que participaron más de 26 mil abogados y notarios.

Según las autoridades, la mayoría de los profesionales conoce las leyes relacionadas con estos controles y muestra disposición para aplicarlas en sus oficinas y trámites.