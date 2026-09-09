¿Qué sucede cuando el suelo congelado se descongela?

El permafrost se ha degradado y está experimentando un descongelamiento generalizado en distintas regiones del planeta, según los resultados de un estudio liderado por investigadores del departamento de geografía y medio ambiente de la universidad George Washington.

El fenómeno se intensificó de manera significativa entre 2000 y 2024 y, de acuerdo con los investigadores, está directamente relacionado con el aumento de las temperaturas globales. El permafrost es considerado uno de los indicadores más importantes del cambio climático, debido a su alta sensibilidad al calentamiento del planeta.

El permafrost está compuesto por suelo, roca y sedimentos unidos por hielo que permanece congelado durante al menos dos años consecutivos. Se encuentra bajo casi el 15% de la superficie terrestre del hemisferio norte y casi toda la tierra libre de hielo en la Antártida.

Los principales hallazgos del estudio detallan una degradación del permafrost muy extendida, el grosor activo de la capa aumentó significativamente en el 55% de los sitios árticos y el 38% de los sitios antárticos, mientras que se observaron aumentos en más del 90% de los sitios montañosos en Europa y regiones de alta altitud de Asia, así como en sitios monitorizados en Sudamérica.

Además, los análisis estadísticos encontraron que el aumento de las temperaturas era el principal factor del engrosamiento activo de las capas en el ártico.

Ya que al calentarse el ártico, el suelo se descongela a mayor profundidad durante la temporada cálida. Esto provoca que la capa activa, la parte superficial del suelo que se congela y descongela cada año, se vuelva más gruesa.

Advierten que el deshielo del permafrost amenaza las infraestructuras construidas sobre suelos congelados. Representando un riesgo en los sistemas de transporte, edificios, infraestructuras energéticas y otros activos.