¿Qué significa la libertad? Salvadoreños reflexionan a pocos días de los 205 años de independencia

Ciudadanos cuentan qué representa para ellos poder expresarse y vivir sin miedo.

En el corazón del centro histórico de San Salvador se encuentra la Plaza Libertad, uno de los espacios más emblemáticos de la historia salvadoreña. Allí se levanta el Monumento a los Próceres, una estructura de aproximadamente 20 metros de altura que fue inaugurada el 5 de noviembre de 1911 para conmemorar el primer movimiento independentista ocurrido en San Salvador en 1811.

A pocos días de la conmemoración de los 205 años de independencia, se consultó a los salvadoreños qué significa para ellos la libertad. Entre las respuestas, algunos la relacionaron con poder expresarse, tomar decisiones y vivir sin restricciones, mientras que otros destacaron la posibilidad de salir a la calle, trabajar y regresar a casa sin miedo.

Para algunos ciudadanos, esta percepción también está vinculada con la situación de seguridad de los últimos años y la implementación del régimen de excepción.