¿Qué significa la libertad para los salvadoreños?

Con estructuras de mármol, así como con figuras, medallones y alegorías de bronce, piedra y cemento el monumento a la plaza Libertad forma parte de la historia de indecencia del país, que fue titulada así para celebrar el centenario del primer grito de independencia el 5 de noviembre de 1911.

La plaza Libertad es uno de los escenarios que cívicos más representativos en este mes de septiembre es por ello que consultamos a los salvadoreños ¿qué es la libertad para ellos?

Tradicionalmente en el parque Libertad dan inicio las celebraciones de independencia, sin embargo, muchos salvadoreños asocian la libertad con la seguridad.

Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022 los salvadoreños consultados aseguraron sentirse más seguros.