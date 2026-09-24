¡Que siga la vida! Lanzan campaña para apoyar a mujeres con cáncer de mama

La Fundación Edificando Vidas presentó “Que siga la vida”, una campaña dirigida a mujeres que enfrentan un diagnóstico de cáncer de mama. La iniciativa busca promover la autoexploración y la detección temprana de la enfermedad.

El proyecto también busca llevar un mensaje de esperanza a quienes atraviesan este proceso y motivarlas a seguir adelante. Para representar este propósito, la organización eligió la flor de cerezo, un símbolo asociado con la renovación, la fragilidad, la belleza y la transformación.

Las sobrevivientes de cáncer de mama también destacan el valor del acompañamiento durante la enfermedad. Linda Romero, paciente y sobreviviente, señaló que comunicar el diagnóstico a la familia puede ser difícil, pero consideró fundamental involucrar a los seres queridos para contar con su apoyo durante el proceso.