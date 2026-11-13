¿Qué revelan nuestras relaciones sobre nosotros? Claves para entender nuestros vínculos

La coach de autoconocimiento María José Herrera explicó que nuestros vínculos pueden revelar heridas emocionales, inseguridades y comportamientos que necesitamos reconocer para construir relaciones más saludables.

Herrera señaló que las relaciones permiten identificar cómo expresamos y recibimos amor, cuánto confiamos en los demás y qué tan capaces somos de establecer límites. También pueden reflejar experiencias de la infancia que influyen en nuestra manera de reaccionar ante determinadas situaciones.

La especialista recomendó prestar atención a las emociones que aparecen frente a una crítica, una sensación de rechazo o un conflicto.

En lugar de responsabilizar únicamente a los demás, invitó a preguntarnos por qué determinadas situaciones nos afectan y qué experiencias anteriores podrían estar detrás de esas reacciones.

Asimismo, aclaró que esto no significa justificar las acciones de otras personas, sino reconocer qué podemos transformar en nosotros mismos.