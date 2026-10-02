¿Qué protocolos se activan ante un accidente múltiple? Así responden los socorristas

Ante un accidente con múltiples víctimas, las instituciones de socorro activan protocolos para responder de manera coordinada y atender al mayor número de heridos en el menor tiempo posible.

Para ello, se establece un puesto de comando y un mando unificado, donde cada equipo asume funciones de acuerdo con sus competencias.

La atención comienza con una clasificación rápida de los pacientes en el lugar de la emergencia. Los heridos más graves reciben prioridad y son trasladados primero, mientras que quienes pueden movilizarse por sus propios medios son derivados hacia otro sector. Cuando existen personas atrapadas, también se activan equipos especializados en rescate.

Estas acciones se coordinan entre las instituciones de primera respuesta para aprovechar los recursos disponibles, junto con entidades públicas como bomberos, Protección Civil y la Policía Nacional Civil.