¿Qué pasó con las paradas del ex-SITRAMSS? Así lucen tras las denuncias ciudadanas

Las antiguas paradas del ex-SITRAMSS presentan un nuevo aspecto tras las denuncias ciudadanas por el uso que se les estaba dando. Las estructuras ahora permanecen cerradas con mallas y láminas para restringir el acceso.

Algunas de estas paradas eran utilizadas para estacionar vehículos y motocicletas, mientras que otras servían como espacios para dormir a personas que no cuentan con un hogar. Durante un nuevo recorrido por la zona, se constató el cambio en las estructuras ubicadas en distintos puntos.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la intervención ni sobre el destino de estas infraestructuras. Las paradas situadas sobre la Alameda Juan Pablo II y el bulevar del Ejército también permanecen cerradas.