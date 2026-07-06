 ¿Qué ocurre en el cerebro cuando nos roban un beso?

La psicóloga Jacqueline Orellana explicó que cuando nos roban un beso se activa la amígdala, que evalúa si la situación es segura o peligrosa.

Si es placentera, se liberan dopamina, serotonina y oxitocina, generando sensaciones de placer, estabilidad y vínculo.

La adrenalina y noradrenalina también se elevan, provocando nervios y mariposas en el estómago.

Orellana destacó que el consentimiento y la conexión emocional previa son fundamentales para que un beso sorpresa sea bien recibido.

Las experiencias previas y el estilo de apego de cada persona influyen en cómo se percibe este gesto.