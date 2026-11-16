En El Salvador en lo que va de noviembre, en Spotify, la canción BbY WOW de Karol G, Judeline y Rusowsky, lideró el chart semanal con 184,000 reproducciones. Le siguió el remix de cuando no era cantante, del bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef, con 166,000, en tercer lugar quedó Peli de terror de Køddy G, The Favorites y Fharid on The Beat y en cuarto Suzuki de Fuerza Regida, que aparece en la banda sonora del juego GTA VI, Koko de Omar Courtz completó el top 5.

En Apple Music, el top 100 de El Salvador tuvo a Koko en el primer lugar, seguida de Suzuki y BbY WOW, Bad Bunny apareció en el cuarto puesto con Yonaguni y Omar Courtz copó varias posiciones de la lista con temas como L a k e n o s h i y Por si mañana no estoy.

Fuerza Regida dominó el regional mexicano en El Salvador durante noviembre, en Spotify Suzuki lideró el género con 143,000 reproducciones semanales, seguida de Tu Boda y Coqueta. En Apple Music, Suzuki también superó a Tu Sancho, Excesos y Olimpo.

De las cumbias y románticas al reguetón y pop latino, un cambio que surgió desde el 2000, salvadoreños están de acuerdo que el cambio de época también influyó en el gusto musical de las personas y en la manera de acceder a sus artistas.

Cada generación tiene una historia marcada con su género musical y artistas favorito, las tendencias dejan algo claro sobre el país, la música en español sigue ganando terreno frente a interpretes en inglés.