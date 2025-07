No pagar un crédito bancario o de otra índole puede tener consecuencias graves, la responsabilidad de un deudor no desaparece con el tiempo ni con la muerte y puede involucrar incluso a familiares en ciertas condiciones, en términos generales no existe cárcel por deuda, pero si implicaciones legales que pueden afectar el patrimonio del deudor, sin embargo, el abogado Carlos Avelar advierte de casos en los que prestamistas, en el sector informal, incluyen cláusulas o documentación que pueden derivar en procesos judiciales.

Técnicamente una deuda no se extingue, lo que vence es el derecho del acreedor a demandar judicialmente si no se acciona dentro del plazo legal correspondiente, señala el especialista, es decir si el pago no se cumple, la mora persiste, y el historial crediticio sigue afectándose.

En casos donde el deudor fallece, la deuda puede heredarse, pero bajo condiciones específicas, si un familiar acepta la herencia bajo la figura de beneficio de inventario, los bienes del fallecido cubrirán las obligaciones pendientes sin comprometer el patrimonio personal del heredero, pero si se acepta de manera general se adquieren tanto bienes como deudas.

Para evitar caer en mora, algunos salvadoreños señalan que es importante hacer un presupuesto real y no adquirir más compromisos de los que se pueden cubrir.

Para quienes atraviesan dificultades económicas es posible negociar con la banca y llegar a acuerdos legales que demuestren incapacidad de pago, para evitar procesos judiciales, el experto aclara que, aunque es legal que las instituciones bancarias contraten empresa externar para realzar las gestione de cobro, el acoso o intimidación o prácticas abusivas por parte de estas agencias son ilegales y deben denunciarse.

El Salvador cerro 2024 con una tasa de mora bancaria de 1.81%, alcanzando su punto más bajo desde la pandemia, según datos de Abansa.