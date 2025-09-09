Para esta temporada lluviosa es común que serpientes busquen calor y alimento en las viviendas, provocando pánico, sin embargo, es importante mantener la calma ante este tipo de acercamientos con la vida silvestre, para las instituciones de primera respuesta este tipo de atenciones se ha vuelto común.

En las últimas horas, Cruz Roja salvadoreña en Quezaltepeque La Libertad, fueron notificados por una familia que en su casa se encontraba una boa constrictora, llegando al lugar y haciendo el procedimiento de extracción y captura, para posterior trasladarla hacia un lugar seguro para su supervivencia en su hábitat.

Mientras que otra serpiente del mismo tipo fue encontrada en el baño de una vivienda en la residencial Tenerife, Ciudad Real de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, bomberos llegaron al lugar para llevársela y poner a salvo a los habitantes de la casa donde se encontraba.

Ante este tipo emergencias, las autoridades recomiendan guardar la calma, llamar al Cuerpo de Bomberos al número 913, mientras llegan no intentar atacar al reptil o tratar de manipularlo, es importante no perderlo de vista sin acercase demasiado.