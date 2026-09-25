¿Qué hacer cuando hay derrame de aceite en la carretera?

Esta escena es más frecuente de lo que pensamos, que el vehículo se barra por deslizamiento causado por derrames de aceite en la calzada son más comunes de lo que pensamos y son causantes de accidentes, pero ¿qué debemos hacer si nos enfrentamos a una situación como esta?

En caso que la llanta del vehículo haya quedado con residuos de aceite hay medidas que podrían evitar que las llantas sigan lisas entre las más recurrentes utilizar arena, sin embargo, existen otras alternativas.

Automovilistas señalan la importancia de mantener la calma al observar la carretera con estas condiciones.

Además, tener el vehículo en buen estado, verificar la solución de frenos el buen estrado de las llantas y conducir de manera prudente son otras recomendaciones.