¿Qué es el Día del Soltero en El Salvador?

Cada noviembre se conmemora una fecha especial para las personas solteras, que va más allá de un día estipulado, comercios aprovechan ese día para promover nuevas ofertas.

Cada 11 de noviembre se celebra el Día de los Solteros, una fecha que busca cambiar la percepción de estar sin pareja y recordar que la felicidad y la realización personal no dependen necesariamente de tener una relación sentimental ¿qué mensaje busca transmitir a la sociedad esta celebración?

Más allá de su significado personal y emocional, esta fecha también ha ganado terreno en el ámbito comercial. Al igual que el Black Friday, diferentes marcas y comercios aprovechan el 11 de noviembre para lanzar promociones, descuentos y ofertas especiales, convirtiendo la celebración en una oportunidad para incentivar el consumo.

Entre quienes disfrutan de su independencia, los que esperan encontrar a alguien especial y o simplemente ven esta fecha como una oportunidad para consentirse, el día de los solteros invita a recordar que cada persona vive sus relaciones y su vida afectiva a su propio ritmo.