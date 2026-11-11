Qiubo Market lanza plataforma con inteligencia artificial para emprendedores salvadoreños

La plataforma Qiubo Market nació como un espacio para exhibir productos de emprendedores y ofrecer servicios de entrega a domicilio con apoyo de inteligencia artificial.

Actualmente hay más de 300 comercios afiliados, y la herramienta cuenta con un motor de búsqueda asociado a la IA.

La plataforma se adapta tanto a modelos de negocios tradicionales como a personas que gustan de utilizar inteligencia artificial.

Los comercios pueden acceder ingresando a market.qubo.app o creando una cuenta en portal.qubo.app. La herramienta integra un plugin de ChatGPT que permite a los comercios manejar su inventario, la apariencia de su tienda y sus productos.

Los interesados pueden instalar el complemento de forma gratuita y pedir asistencia a la plataforma para mejorar las imágenes de sus productos. La plataforma también permite rastrear la ubicación del producto hasta que llega al consumidor final.