Así inicia la preparación de las pupusas, pero no son comunes y corrientes, Isabel se las ingenió para vender un producto fuera de serie luego de la pandemia de covid, pupusas de masa de frijol, así como lo escucha, pupusas negritas de consistencia diferente a las que normalmente conocemos, pero que se han ganado el respeto de todos los comensales.

Los precios varían así como los sabores, puede encontrar pupusas de ese tipo de masa, pero otra de las especialidades más buscadas son las de birria que cuestan 2 dólares, el tamaño cambia porque hay opciones que miden del tamaño de un plato completo. Aquí vienen a probar las pupusas personas desde Estados Unidos, quien son atraídos por la innovadora propuesta.

En la pupusería Bendición de Dios La Roca puede encontrar pupusas de jalapeño, ayote, chicharrón, pero lo más importante es que podrá conocer platillos diferentes. La pupusería está ubicada en la colonia Quezaltepec en Santa Tecla los puede encontrar de miércoles a lunes desde las 5:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche.