Puntos críticos para los peatones al cruzar las vías

Cruzarse las calles cerca del Salvador del Mundo, puede ser un peligro para muchas personas y es que socorristas tienen mapeado los lugares donde los peatones corren riesgo como la esquina del parque Infantil los atropellamientos son frecuentes debido a que muchos no utilizan la pasarela ubicada en la zona.

En lo que va del año ya se reportan al menos 358 personas atropelladas.

Zonas como alameda Juan Pablo II se vuelve un peligro para quienes deciden atravesarla a pie, muchos intentan cruzar en medio de los vehículos o saltarse los separadores.

Otro punto es el bulevar Los Héroes, Cruz Roja atiende a la semana al menos 4 casos de atropellos mientras que Comandos de Salvamento atiende 7.

En lo que va del año ya se reportan nueve menores de edad arrollados; 177 adultos mayores y 170 personas en edad reproductiva. Muchos de ellos por no respetar zonas estipuladas para cruzar calles o hacerlo en lugares con poca visibilidad para los conductores.