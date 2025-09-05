Las pulgas pueden convertirse en un problema serio dentro del hogar si no se actúa a tiempo. Aunque suelen asociarse con la higiene de las mascotas, también se instalan en ambientes domésticos y se reproducen con facilidad.

La médica veterinaria Susy Mejía advierte que la prevención debe ser constante, revisar a diario a perros y gatos, aplicar pipetas o tabletas según especie y mantener limpias las zonas donde duermen.

En gatos, las pipetas eliminan mejor que los collares, que solo repelen. En perros, hay más opciones como baños antipulgas y tratamientos prolongados.