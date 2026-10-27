Psoriasis: especialista aclara que la enfermedad de la piel no es contagiosa y pide eliminar los estigmas sociales

La psoriasis no es contagiosa y es una enfermedad propia de cada persona, aclaró la doctora Mariela Monge en el marco del Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica. La especialista pidió eliminar los estigmas que enfrentan los pacientes y el público en general.

Monge explicó que muchas personas piensan que es un hongo que se transmite, cuando en realidad es una enfermedad de la piel.

Señaló que los familiares pueden abrazar y besar al paciente sin ningún riesgo. Indicó que algunos pacientes con muchas lesiones descaman al caminar, lo que genera reacciones de rechazo.

La especialista subrayó que es necesario quitar esos estigmas que afectan a quienes padecen la condición.