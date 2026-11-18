La época navideña despierta sentimientos de nostalgia con mayor intensidad que otras temporadas del año, según explicó el psicólogo clínico Douglas Gilles.

Los recuerdos guardados en el hipocampo se activan por olores, canciones y colores propios de las celebraciones.

El especialista señaló que estímulos como el olor a tamales, el pan con pavo o la pólvora reviven escenas donde las personas reían y eran felices en su infancia.

Cada pensamiento es una experiencia vivida que se activa y permite dejar de cargar las preocupaciones acumuladas día a día.

Gilles advirtió que la era de la inmediatez impide disfrutar el esfuerzo y buscar recompensas inmediatas. Como recomendación, planteó vivir el presente y el aquí y ahora para gestionar esas emociones.