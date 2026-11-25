El psicólogo cognitivo conductual Daniel Campos explicó que la Navidad funciona como un amplificador emocional que dispara recuerdos de la infancia. La música, los olores de la comida y la pólvora evocan nostalgia en quienes están lejos de casa.

Campos señaló que la distancia familiar se vive en dos vías: quienes se quedan sienten nostalgia, ausencia y tristeza.

Además, enfrentan el cansancio de asumir solos los desafíos de la vida rutinaria. Quienes emigraron sienten soledad y culpa por no estar con sus hijos en una fecha importante.

El especialista indicó que es normal sentir tristeza en una época que se supone alegre, pues el ser humano puede experimentar muchas emociones al mismo tiempo. Sentir tristeza significa que ama a alguien que no está y que lo extraña.