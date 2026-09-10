Psicólogas explican señales de alerta del suicidio y la diferencia entre tristeza y un dolor emocional profundo

En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, las psicólogas Katerin Flores y Yanira Ostorga explicaron las señales de alerta que deben encender una alarma en el entorno de una persona.

Las especialistas indicaron que los cambios de comportamiento, como alteraciones en la alimentación, trastornos del sueño, pérdida de interés en actividades y bajas calificaciones escolares, son indicadores que pueden presentarse tanto en niños y adolescentes como en adultos.

Señalaron que la tristeza es una emoción básica y pasajera, mientras que un sentimiento más profundo, intenso y frecuente comienza a generar dificultades en el desarrollo, el aislamiento, la irritabilidad y, en algunos casos, problemas con sustancias o alcohol.

Advirtieron que estas señales suelen minimizarse por mitos y recalcaron la importancia de validar la emoción, escuchar y acompañar como red de apoyo.