La psicóloga Verónica Reyes revela que la felicidad proyectada en redes sociales frecuentemente enmascarada depresión real, destacando cómo personas aparentemente activas socialmente pueden experimentar profunda tristeza.

La especialista identifica ansiedad, depresión y estrés como los tres trastornos más comunes en consulta actual, seguidos por problemas de relaciones interpersonales y procesos de duelo que requieren apoyo profesional inmediato.

Reyes enfatiza que buscar terapia constituye un acto de fortaleza y autocuidado, no de debilidad, donde psicólogos entrenados proporcionan escucha activa sin juicios y herramientas concretas para gestionar adversidades.