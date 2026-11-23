La Navidad, asociada tradicionalmente con la alegría, también se convierte para muchas personas en la época más estresante del año.

La psicóloga Karina Romero explicó que el final de año acumula cierres académicos, cierres laborales, pendientes y preocupaciones por el siguiente año.

Karina Romero señaló que la presión económica, las reuniones familiares y las expectativas elevadas figuran entre los factores que más pesan en esta temporada.

Los tres factores van en cadena, ya que la exigencia económica aumenta por los planes y las compras navideñas.

El agobio aparece cuando el diálogo interno de lo que cada persona vive no cumple con el guión navideño que culturalmente exige estar feliz.

La especialista indicó que es normal sentirse agobiado porque no todas las personas viven el final de año de la misma manera.

Romero también mencionó la humanidad compartida como componente de la autocompasión para entender estas emociones.