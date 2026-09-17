Psicóloga explica por qué cuesta dejar de monitorear las redes sociales de un ex

La psicóloga Raquel Alas abordó en el consultorio de emergencia el fenómeno del despecho que no se va, a partir del caso de una persona que, tras un año de terminada la relación, sigue revisando a diario las redes sociales de su ex.

Según la especialista, esto suele ocurrir cuando las relaciones no han terminado bien y surge la necesidad de cubrir una rutina que antes se tenía con esa persona.

Explicó que la necesidad de mantener el control lleva a regresar a cosas que dan un poco de dopamina, como ver si la persona busca o está mejor que uno, lo que se convierte en un círculo vicioso poco positivo.

Advirtió que si no se pone un alto y no se establecen límites, la conducta se vuelve dañina y puede derivar en baja autoestima, dudas sobre si la relación falló por culpa propia y afectaciones en el amor propio y la toma de decisiones.

Asimismo, señaló que se puede desarrollar dependencia emocional hacia un recuerdo y recomendó el contacto cero.