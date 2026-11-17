Pedir contraseñas del teléfono o exigir la ubicación constante no son muestras de amor, sino señales de alerta en una relación de pareja. Así lo advirtió la psicóloga clínica Rebeca Martínez durante una entrevista sobre celos y control.

Martínez explicó que los celos son emociones que surgen ante la idea de una infidelidad, mientras el control es la conducta que se ejerce a partir de esa emoción. «Las contraseñas de tu teléfono no es algo que sea normal o saludable en una relación», señaló la especialista.

Conductas como llamar para exigir una foto o preguntar dónde está la pareja a cada minuto reflejan inseguridad y manipulación. La psicóloga subrayó que nadie debe sentirse obligado a demostrar todo el tiempo lo que hace.