El anonimato en las redes sociales facilita que algunas personas crean tener derecho a opinar con exceso de agresividad, según la psicóloga clínica Carla Galdámez. La especialista advirtió que una cosa es opinar y otra generar insultos y desvalorización.

Galdámez explicó que la intolerancia es la incapacidad de una persona para recibir comentarios distintos. Señaló que la invisibilidad digital lleva a algunos a pensar que no serán detectados y a actuar con mayor agresividad.

Recomendó preguntarse si el comentario se diría de frente y a los ojos de la otra persona. Si la finalidad es humillar u ofender, lo mejor es abstenerse de publicarlo. También alertó sobre prácticas dañinas entre adolescentes, como grupos creados para desacreditar a alguien más.