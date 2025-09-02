La empresa costarricense, Urbania, está invirtiendo 800 millones de dólares solo en un proyecto inmobiliario en el lago de Coatepeque, Santa Ana, aunque su proyección es seguir explorando más formas de inyectar capital en el país, aseguran que durante los últimos años se han visto atraídos por El Salvador, por los cambios en seguridad, y también su ritmo de crecimiento económico.

El proyecto de apartamentos Amaneli, va enfocado a salvadoreños que viven en el extranjero y que tienen planes de invertir en el país, o que sueñan con regresar a El Salvador.

Los precios van desde los 170,000 dólares, además, se pueden obtener a través de créditos con un 25% de prima, Urbania tiene alianza con todos los bancos del país.