Badminton y natación son los deportes que los niños y adolescentes del hogar de niños San Vicente de Paúl practican en el complejo deportivo El Polvorín, en San Jacinto, los niños con edades entre los 8 y los 18 años participan en las clases de este deporte 2 veces por semana, y durante seis meses proporcionan una introducción técnica y teórica al deporte, promoviendo el desarrollo físico, habilidades sociales y capacidades cognitivas.

En natación está incluida la población con disparidad, realizan prácticas de lunes a sábado, aprendiendo técnicas como: espalda, brazo, mariposa, además de desarrollar técnicas de respiración, equilibrio y posición corporal, el proyecto incluye adaptación al agua y dominio corporal, este proyecto busca crear espacios donde los niños y adolescentes ejerzan sus derechos de forma integral.

El hogar San Vicente de Paul es una institución que resguarda a más de 200 menores, a partir del 01 de septiembre el hogar será administrado por el Consejo Nacional de la Primera Infancia Niñez y adolescencia luego de que las hermanas de la caridad anunciaran su retiro debido a la disminución en el número de vocaciones.