100 millones de dólares se destinarán en 2026 para pavimentar calles rurales y vecinales, además, se tiene previsto que el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas incremente, debido a proyectos que planifican ejecutar, como el bypass de Apopa, con una inversión de 200 millones de dólares, ampliación de la carretera del Litoral en La Libertad, entre otros, que sumada la inversión asciende los 700 millones de dólares.

El titular del MOP estima que en 3 meses la mitigación de los taludes en la carretera Panamericana, tramo Los Chorros, estarían finalizados, a la fecha hay un avance del 60%.

Adema señala que algunos trabajos de mitigación han sido finalizados, como en el distrito Italia, Bosque de Prusia, urbanización Matasano 3, y La Campanera, mientras que se iniciaran otros como en la zona de la colonia Tutunichapa donde un muro de contención colapsó, también agregó que se invertirá 3 millones de dólares en la zona Rosa de San Salvador, esto por las inundaciones.