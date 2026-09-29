Proyectos de la embajada china en El Salvador

Durante el 77.º aniversario de la República Popular China, su embajada en El Salvador destacó los principales proyectos que el país asiático ejecuta en territorio salvadoreño.

El embajador de la República Popular China confirmó que la planta potabilizadora construida por su país en el lago de Ilopango se encuentra en fase de pruebas y que estará funcionando en octubre.

Además, se refirió a los aportes que ha realizado China al país mediante la ejecución de importantes proyectos, así como la donación de al menos 340,000 tabletas y computadoras destinadas a estudiantes.

En cuanto al comercio entre ambas naciones, este se ha duplicado desde 2018 y, durante el último año, alcanzó los 3,600 millones de dólares.

China, por su parte, ha exportado a El Salvador diversos productos, mientras que El Salvador envía al mercado chino azúcar, café, frutas, mariscos y textiles.

Estos datos fueron dados a conocer durante la celebración del 77.º aniversario de la República Popular China.