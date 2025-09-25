El Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y la República Popular de China se encuentra en la tercera ronda, este es un convenio comercial que permitiría a los países reducir significativamente los aranceles y otras restricciones al comercio.

Además, menciono sobre los empresarios chinos que se han interesados en invertir en El Salvador, sin embargo, no menciono el número exacto, pero aseguro que estas proyecciones en El Salvador abren paso a nuevos empleos directos e indirectos.

También se refirió a la construcción de Centro Internacional de Ferias y Convenciones, que se realizará en la finca El Espino, reconocida por su importancia como zona de recarga hídrica y refugio natural. Donde más de 55,700 metros cuadrados de este espacio serán destinados para el nuevo CIFCO se espera que la obra finalice en un plazo de dos años, mientras realizan los estudios correspondientes sobre su impacto ambiental.

Las palabras del encargado de negocios las brindó durante la celebración del septuagésimo aniversario de la fundación de la República Popular de China y el septimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y China.