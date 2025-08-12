Se espera que un año finalicen los trabajos en la nueva planta potabilizadora de Ilopango, que pretende llegar a sectores como, Soyapango, Ilopango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca.

Estudios reflejan que el 86% del agua en El Salvador tiene una calidad mala o muy mala, debido a la presencia de desechos biológicos, químicos y metales pesados, limitando el uso para el consumo humano, el censo de población y vivienda 2024 reveló que el 44.3% de las viviendas reciben suministro del líquido por parte de ANDA. El presidente de la institución, Jorge Castaneda, señaló que están implementando tecnologías avanzadas como el uso de Inteligencia Artificial, sensores y monitoreos para mejorar la calidad de agua en los hogares.

Por otra parte, mencionó que finalizó la instalación de 660 metros de tubería nueva con perforación horizontal en la calle antigua a Huizúcar, proyecto que esperan replicar en zonas como Mejicanos, colonia Mireya y Miralvalle, entre otros.