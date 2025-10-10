Más de 900 viviendas estarán disponibles en los próximos meses en Colón, La Libertad Oeste, como parte del nuevo proyecto habitacional Paseo Las Flores, impulsado por grupo roble. El desarrollo ofrece tres modelos de vivienda que van desde los 145,000 dólares, dirigidos a quienes buscan modernidad e innovación.

Por su parte, el director de la oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador, Luis Rodríguez, destacó que el clima de seguridad que vive el país ha contribuido a la activación de la economía e inversión en nuevos proyectos.

Mientras tanto, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, aseguró que este tipo de iniciativas amplía las oportunidades para tener casa propia. A la fecha, el Fondo Social para la Vivienda ha otorgado más de 1,114 millones de dólares en créditos para vivienda nueva y 410 millones para vivienda usada.

El proyecto Paseo Las Flores contará con áreas recreativas, piscinas, salón de usos múltiples, juegos infantiles, zonas verdes y corredores biológicos. La obra registra un avance del 45% y se espera que la primera etapa sea entregada este mes.