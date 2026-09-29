Proyecto de transmisión eléctrica en San Miguel

Se trata de la construcción de una nueva línea de transmisión eléctrica de 115,000 voltios que conectará San Miguel con Morazán, una obra que está incluida en la inversión de al menos 1,000 millones de dólares y la construcción de 35 subestaciones, la más reciente inaugurada en Tamanique tuvo un costo de 35 millones de dólares.

La licitación pública para el diseño y construcción de la subestación Morazán fue lanzada originalmente hace 4 años y su construcción se ha estado ejecutando como uno de los nodos estratégicos para garantizar energía.

Además, se plantean futuras conexiones hacia Pasaquina y La Unión, lo que permitirá conformar un anillo de redundancia para responder al crecimiento de la demanda, como nuevos parques fotovoltaicos que inversionistas plantean construir en alguno en la zona oriental.