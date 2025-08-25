Los edificios habitacionales de la colonia Zacamil en Mejicanos, San Salvador ahora tienen otra imagen, sus fachadas han sido pintadas por artistas nacional y extranjeros, entre todas la que más destaca es una en 3D donde se puede observar un árbol y un bus; los habitantes de la zona manifiestan que el lugar lucia diferente, y que hoy tiene mejor imagen.

El proyecto inició en 2023, por la fundación Custom Made Stories y busca re urbanizar la zona conocida como la Super Manzana; aún no está concluido pero el avance es mayor al 50%.

Según el sitio web de la fundación que realiza los murales, han participado más de 4 mil personas, 45 colaboraciones, y cientos de donantes.