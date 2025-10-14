El Consejo Superior del Trabajo tiene previsto presentar en aproximadamente diez días un proyecto de ley para facilitar la transición de la informalidad a la formalidad laboral, el cual será enviado a la firma del presidente de la República.

La propuesta, que contempla una variedad de incentivos fiscales aún no especificados, busca que los dos millones de personas en la informalidad de un total de tres millones económicamente activas regularicen su situación.

El documento también incluye la garantía de líneas de crédito blando y programas de asesoría, destinados a pequeños y medianos empresarios que desconocen los trámites de formalización.

Además de los beneficios tributarios, la iniciativa asegurará a los nuevos formalizados el acceso a un sistema de salud y a la cotización para pensiones.