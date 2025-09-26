Existen 20,000 especies de abejas en el mundo, algunas son sin aguijón, en El Salvador hay 20 de estas especies, y en este módulo de meliponicultura ubicado en la Universidad de El Salvador, se promueve la conservación de chumelo y jicota, con el apoyo de la cooperación japonesa.

En diferentes puntos se colocan están trampas para que las abejas puedan ingresar y posteriormente ser ubicadas en módulos.

La miel de estas abejas tiene un sabor diferente, y tiene usos medicinales, por lo que el costo es un poco más alto que la miel tradicional.

El 90% de las especies de abejas son solitarias, aquí también hay un hotel para este tipo de abejas.

La investigación de conservación y cría de estas especies es parte del proyecto Crevas el cual se desarrolla simultáneamente en la estación experimental de la UES en San Luis Talpa, La Paz.