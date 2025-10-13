De los más de 1,000 colegios privados que existen en el país, 900 mantendrán las cuotas para el próximo año lectivo, así lo confirmó el presidente de la Asociación de Colegios Privados.

Según detalló, este año se ha registrado una menor deserción escolar en el sector privado.

Además, reconoció que entre los principales retos del sistema educativo privado se encuentra fortalecer la formación docente e implementar nuevas tecnologías.

Según el calendario nacional, algunos colegios privados finalizaran su año lectivo el 7 de noviembre. Además, se capacitará a 150 nuevos docentes en educación parvularia, inicial y básica, quienes serán certificados por el Ministerio de Educación.