La Vuelta a España, uno de los torneos de ciclismo más importantes del mundo, afronta cambios en su recorrido debido a protestas contra el equipo israelí.

La décimo octava etapa, que debía disputarse en una contrarreloj individual de 27 kilómetros, fue reducida a 12.2 kilómetros después de que los organizadores consideraran necesario reforzar la seguridad.

Esta decisión, que refleja la tensión política internacional y el impacto de las manifestaciones propalestinas en el deporte, busca garantizar la integridad de los ciclistas y la continuidad del evento.