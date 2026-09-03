Protección Civil recomienda mochila de emergencia con suministros para 72 horas ante sismos

El Salvador es un país sísmico y la Dirección General de Protección Civil insta a la población a prepararse con una mochila de emergencia que contenga suministros esenciales para las primeras 72 horas después de un desastre, según explicó el técnico Josué González.

La mochila debe incluir agua, linterna, herramienta multifunción, documentos importantes como identificación, licencia de conducir y actas de nacimiento, además de dinero en efectivo. La alimentación también es un componente esencial para los tres días posteriores al sismo.

González destacó que, si bien el país está preparado para responder, la primera respuesta siempre comienza en casa y por eso se busca inculcar una cultura de prevención.

La iniciativa del presidente Nayib Bukele impulsa el trabajo en la fase previa a la emergencia para evitar la mayor cantidad de pérdidas.