La Comisión Nacional de Protección Civil de El Salvador mantiene la alerta verde a nivel nacional ante el pronóstico de lluvias intensas para los próximos días, influenciadas por una onda tropical.

Durante una conferencia de prensa, el director Luis Amaya detalló que los escenarios de riesgo incluyen inundaciones urbanas en puntos críticos como la 25 Avenida Norte y la zona de El Salvador del Mundo, así como deslizamientos en áreas montañosas.

Amaya pidió a la población colaborar con las comisiones municipales reportando anomalías cerca de sus viviendas y evitando tirar basura en alcantarillas.

El organismo ha desplegado talento humano y equipamiento en zonas específicas para responder a posibles incidentes por acumulación de agua o caída de árboles durante el fin de semana.