Buses y microbuses seguirán teniendo subió del estado hasta diciembre de 2026, los diputados de la comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitieron el dictamen para mantener el beneficio para los empresarios del transporte colectivo, quienes a diario usan el servicio opinan al respecto.

Aunque esta compensación no es nueva, por años se ha prometido un servicio regular y eficiente, algo que los diputados tienen claro, sin embargo, empresarios siempre han demandado a tiempo el pago de 250 dólares por microbús y 500 dólares por bus, mientras que este año la cifra de fallecidos en accidentes viales protagonizados por el transporte colectivo asciende a 32 el año pasado hasta agosto era de 19.

La iniciativa gubernamental seria aprobada en la próxima sesión plenaria, también incluye la prórroga a las cajas únicas, para este año se prevé que al menos 1500 buses de origen chino lleguen al país.