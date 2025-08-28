El régimen de excepción fue prorrogado por 30 días más, la extensión entrará en vigencia el 3 de septiembre y caducará el 2 de octubre de este año.

Esta medida que elimina tres derechos constitucionales, ha sido aprobada 42 veces por los diputados de la Asamblea Legislativa desde que se implementó por primera vez en marzo de 2022, tras un repunte en los homicidios ejecutados por las pandillas.

De acuerdo a las autoridades de seguridad hasta la fecha 88,750 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, lo que ha permitido reducir drásticamente los hechos violentos.

Solo durante este 2025 se reportan 200 días sin asesinatos, 23 corresponden al mes de agosto.

Y según los datos de la Fiscalía General de la República en los primeros 5 meses del año se contabilizaron 35 homicidios intensionales.

En el 2024, El Salvador registró 114 crímenes, equivalentes a 1.9 por cada 100,000 habitantes, cifras con las que de acuerdo al gobierno posicionan al país como el más seguro del hemisferio occidental.

Por otra parte, la organización Socorro Jurídico humanitario denunció que desde la implementación del régimen de excepción han documentado 430 muertes de personas privadas de libertad en las diferentes cárceles.